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Борнмут - Норвич Сити
Борнмут - Норвич Сити: обзор матча 16 января 2016
Борнмут
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
10'
Д. Гослинг
53'
Ч. Дэниелс (П)
75'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Норвич Сити
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Гослинг
90'
+2
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Б. Афобе
84'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Г. Артер
80'
ГОЛ! 3:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Ч. Дэниелс
75'
69'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
В. Хулахан
56'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Джарвис
56'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Дэниелс
53'
Желтая карточка
Г. Артер
48'
43'
Желтая карточка
Д. Радд
ГОЛ! 1:0!
Д. Гослинг
Пас отдал
М. Пью
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
29
Янн Керморган
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-1-1
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
32
Гослинг
8
Пью
31
Артер
16
Сурман
19
Станислас
23
Афобе
3-5-1-1
1
Радд
6
Беннетт
4
Бассонг
16
Мартин
11
Брэди
14
Хулахан
6
Теттей
8
Оджиджа-Офое
16
Джарвис
16
Хаусон
70
Мбокани
31
Артер
32
О'Кейн
32
О'Кейн
31
Артер
32
Гослинг
29
Керморган
29
Керморган
32
Гослинг
23
Афобе
39
Мюррэй
39
Мюррэй
23
Афобе
8
Оджиджа-Офое
27
Редмонд
27
Редмонд
8
Оджиджа-Офое
14
Хулахан
18
Дорранс
18
Дорранс
14
Хулахан
16
Джарвис
35
Джером
35
Джером
16
Джарвис
Остались в запасе
Борнмут
Норвич Сити
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Борнмут - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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