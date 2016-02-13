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Борнмут - Сток Сити
Борнмут - Сток Сити: обзор матча 13 февраля 2016
Борнмут
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Сток Сити
57'
М. Ритчи
9'
Ж. Имбула
52'
И. Афеллай
55'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Сток Сити
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Имбула
Желтая карточка
Г. Артер
90'
+2
86'
Замена
С. Айрленд
️️️️
И. Афеллай
Желтая карточка
С. Фрэнсис
85'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Станислас
75'
Желтая карточка
Э. Сурман
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Ритчи
Пас отдал
Ч. Дэниелс
57'
55'
ГОЛ! 0:3!
Хоселу
Пас отдал
Д. Шакири
53'
Замена
Хоселу
️️️️
Г. Джонсон
52'
ГОЛ! 0:2!
И. Афеллай
Пас отдал
Д. Уолтерс
45'
Замена
Дионатан
️️️️
М. Муниеса
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Гослинг
45'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Пью
45'
Желтая карточка
М. Пью
36'
21'
Желтая карточка
М. Диуф
9'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Имбула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
1
Боруц
15
Смит
27
Кук
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
32
Гослинг
8
Пью
31
Артер
16
Сурман
19
Станислас
23
Афобе
4-2-1-3
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
5
Муниеса
33
Питерс
12
Уилэн
16
Имбула
10
Шакири
92
Диуф
19
Уолтерс
17
Афеллай
32
Гослинг
30
Ритчи
30
Ритчи
32
Гослинг
19
Станислас
11
Итурбе
11
Итурбе
19
Станислас
8
Пью
7
Кинг
7
Кинг
8
Пью
5
Муниеса
23
Дионатан
23
Дионатан
5
Муниеса
17
Афеллай
7
Айрленд
7
Айрленд
17
Афеллай
8
Джонсон
13
Хоселу
13
Хоселу
8
Джонсон
Остались в запасе
Борнмут
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Якоб Хаугор
ВР
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Борнмут - Сток Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
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