Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Суонси
Борнмут - Суонси: обзор матча 12 марта 2016
Борнмут
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
37'
М. Градель
50'
Д. Кинг
78'
С. Кук
39'
М. Барроу
62'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Суонси
84'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Фер
80'
Замена
М. Эмнес
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 3:2!
С. Кук
Пас отдал
М. Ритчи
78'
Замена
М. Пью
️️️️
М. Градель
76'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Афобе
65'
62'
ГОЛ! 2:2!
Г. Сигурдссон
60'
Замена
Б. Гомис
️️️️
У. Раутледж
ГОЛ! 2:1!
Д. Кинг
Пас отдал
М. Градель
50'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Д. Гослинг
45'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
Л. Фер
ГОЛ! 1:0!
М. Градель
37'
Желтая карточка
Д. Гослинг
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
30
Ритчи
15
Смит
10
Градель
16
Сурман
32
Гослинг
7
Кинг
23
Афобе
4-1-2-2-1
22
Фабиански
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
3
Тэйлор
8
Фер
77
Барроу
4
Корк
10
Сигурдссон
15
Раутледж
9
Палоски
10
Градель
8
Пью
8
Пью
10
Градель
32
Гослинг
32
О'Кейн
32
О'Кейн
32
Гослинг
23
Афобе
11
Граббан
11
Граббан
23
Афобе
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
Фер
77
Барроу
11
Эмнес
11
Эмнес
77
Барроу
15
Раутледж
18
Гомис
18
Гомис
15
Раутледж
Остались в запасе
Борнмут
Суонси
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Борнмут - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Суонси
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+