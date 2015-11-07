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Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 07 ноября 2015
Борнмут
07.11.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
27'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ньюкасл
90'
+3
Замена
К. Мбабу
️️️️
В. Анита
88'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
А. Смит
83'
Замена
Т. Рантие
️️️️
Г. Артер
79'
77'
Замена
Ф. Товен
️️️️
А. Перес
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Станислас
73'
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Кинг
73'
Желтая карточка
Г. Артер
69'
63'
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Митрович
44'
Желтая карточка
Д. Янмат
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
Д. Вейналдум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
9
Токело Рантие
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Федеричи
15
Смит
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
30
Ритчи
25
Дистен
16
Сурман
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
7
Кинг
4-4-2
33
Эллиот
22
Янмат
99
Мбемба
2
Колоччини
14
Дамметт
17
Сиссоко
6
Анита
24
Тиоте
23
Вейналдум
22
Перес
9
Митрович
31
Артер
9
Рантие
9
Рантие
31
Артер
7
Кинг
29
Керморган
29
Керморган
7
Кинг
19
Станислас
17
Томлин
17
Томлин
19
Станислас
6
Анита
43
Мбабу
43
Мбабу
6
Анита
22
Перес
10
Товен
10
Товен
22
Перес
9
Митрович
61
Сиссе
61
Сиссе
9
Митрович
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
1
Артур Боруц
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Главный тренер
Эдди Хау
28
Фредди Вудман
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
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