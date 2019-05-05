Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэрил Мерфи - статистика

Завершил карьеру
15 марта 1983 (43), Уотерфорд
#9 | Нападающий
189 см | 84 кг
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
17
4
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
27.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
22.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
19.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
13.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
09.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.03.2019
Суонси
Был в запасе
80'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.03.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
13.03.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
09.03.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сток Сити
2 : 0
02.03.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
25.02.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
16.02.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вест Бромвич
2 : 2
12.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
09.02.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
02.02.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.01.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
1' - 90'
72'
76'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
3 : 3
26.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
08.12.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 2
06.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
03.10.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
2 : 2
29.09.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брентфорд
2 : 1
01.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
25.08.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
87'
45'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
18.08.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
11.08.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
07.08.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
1 : 1
04.08.2018
Ноттингем Форест
1' - 73'
46'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+