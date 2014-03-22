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    Хесус Руэда - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Хесус
    Фамилия Руэда
    Команда Эстремадура
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1982 (41 год)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 35 1 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Гранада (Гранада)
    11.05.2014 61' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    07.05.2014 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Реал (Мадрид)
    03.05.2014 71' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    28.04.2014 1' -90' Сельта (Виго) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    43'
    11.04.2014 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    06.04.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.03.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    27.03.2014 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.03.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    16.03.2014 1' -90' Севилья (Севилья) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    08.03.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Барселона (Барселона)
    01.03.2014 1' -90' Малага (Малага) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.02.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    09.02.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Эльче (Эльче)
    81'
    01.02.2014 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    25.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    40'
    21.01.2014 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    10.01.2014 1' -90' Гранада (Гранада) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    74'
    04.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    22.12.2013 1' -65' Эспаньол (Барселона) 4:2 Вальядолид (Вальядолид)
    5'
    17.12.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Сельта (Виго)
    30.11.2013 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.11.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Осасуна (Памплона)
    10.11.2013 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Вальядолид (Вальядолид)
    55'
    02.11.2013 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.10.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30'
    25.10.2013 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Вальядолид (Вальядолид)
    20.10.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Севилья (Севилья)
    05.10.2013 1' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Вальядолид (Вальядолид)
    27.09.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Малага (Малага)
    24.09.2013 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.09.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.09.2013 1' -90' Эльче (Эльче) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    31.08.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.08.2013 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    17.08.2013 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Атлетик (Бильбао)
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