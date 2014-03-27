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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вальядолид
Реал Сосьедад - Вальядолид: обзор матча 27 марта 2014
Реал Сосьедад
27.03.2014, четверг, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
23'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вальядолид
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Росси
Желтая карточка
А. Гризманн
89'
88'
Желтая карточка
В. Перес
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Р. Пардо
83'
75'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
72'
Замена
Ф. Росси
️️️️
А. Рубио
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Сеферович
71'
66'
Желтая карточка
С. Митрович
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
66'
61'
Замена
В. Рама
️️️️
Д. Ларссон
61'
Замена
Омар
️️️️
Жеффрен
43'
Желтая карточка
О. Гонсалес
Желтая карточка
Р. Пардо
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-2-1-3
1
Браво
3
Анхель
15
Ансотеги
26
Мартинес
2
Сальдуа
5
Бергара
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
7
Гризманн
9
Сеферович
4-1-3-2
25
Хименес
23
Митрович
18
Руэда
2
Рукавина
17
Пенья
20
Перес
10
Гонсалес
9
Жеффрен
18
Рубио
24
Гуэрра
12
Ларссон
14
Пардо
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Пардо
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
9
Сеферович
9
Агиррече
9
Агиррече
9
Сеферович
12
Ларссон
19
Рама
19
Рама
12
Ларссон
18
Рубио
7
Росси
7
Росси
18
Рубио
9
Жеффрен
7
Омар
7
Омар
9
Жеффрен
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
26
Энрике Ройо
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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