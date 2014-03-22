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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Райо Вальекано
Вальядолид - Райо Вальекано: обзор матча 22 марта 2014
Вальядолид
22.03.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
8'
З. Каштру (АГ)
45'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Райо Вальекано
86'
Замена
С. Лонго
️️️️
Р. Рочина
78'
Желтая карточка
С. Ньигес
78'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Я. Фальке
Замена
В. Перес
️️️️
Ф. Росси
77'
Замена
Манушу
️️️️
В. Рама
73'
70'
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Буэно
Желтая карточка
А. Рубио
69'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Жеффрен
62'
Желтая карточка
М. Валиенте
49'
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
Р. Трасоррас
Желтая карточка
С. Митрович
28'
Желтая карточка
Ф. Росси
13'
10'
Желтая карточка
А. Буэно
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
З. Каштру
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
9
Жеффрен
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
17
Пенья
4
Валиенте
23
Митрович
18
Руэда
7
Росси
9
Жеффрен
10
Гонсалес
18
Рубио
24
Гуэрра
19
Рама
4-2-2-2
23
Рубен
6
Гальвез
23
Арбилья
83
Зе Каштру
15
Рац
10
Трасоррас
8
Ньигес
44
Фальке
16
Рочина
19
Буэно
11
Ларривей
7
Росси
20
Перес
20
Перес
7
Росси
9
Жеффрен
12
Ларссон
12
Ларссон
9
Жеффрен
19
Рама
9
Манушу
9
Манушу
19
Рама
19
Буэно
10
Виера
10
Виера
19
Буэно
44
Фальке
7
Бангура
7
Бангура
44
Фальке
16
Рочина
9
Лонго
9
Лонго
16
Рочина
Остались в запасе
Вальядолид
Райо Вальекано
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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