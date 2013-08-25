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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Вальядолид
Вильярреал - Вальядолид: обзор матча 25 августа 2013
Вильярреал
25.08.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
38'
Д. Дос Сантос (П)
85'
Кани
4'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Вальядолид
86'
Желтая карточка
З. Бергдич
ГОЛ! 2:1!
Кани
Пас отдал
Ж. Пербе
85'
82'
Замена
В. Рама
️️️️
О. Гонсалес
75'
Замена
У. Осорио
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
70'
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
69'
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Перейра
65'
Желтая карточка
Ж. Пербе
62'
Желтая карточка
М. Гаспар
59'
57'
Замена
Омар
️️️️
Алькатрас
Желтая карточка
Х. Коста
55'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Д. Дос Сантос
46'
45'
Желтая карточка
М. Валиенте
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Дос Сантос
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
З. Бергдич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Гаспар
8
Кани
14
Тригерос
21
Бруно
20
Акино
10
Дос Сантос
9
Перейра
3-2-2-1
13
Мариньо
18
Руэда
2
Рукавина
4
Валиенте
24
Алькатрас
17
Пенья
18
Рубио
10
Гонсалес
24
Гуэрра
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
9
Перейра
14
Уче
14
Уче
9
Перейра
10
Дос Сантос
24
Пербе
24
Пербе
10
Дос Сантос
24
Гуэрра
12
Осорио
12
Осорио
24
Гуэрра
10
Гонсалес
19
Рама
19
Рама
10
Гонсалес
24
Алькатрас
7
Омар
7
Омар
24
Алькатрас
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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