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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вальядолид
Атлетик - Вальядолид: обзор матча 21 января 2014
Атлетик
21.01.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 2
Завершен
Вальядолид
65'
И. Гомес
75'
О. де Маркос
82'
И. Гомес
86'
А. Эррера
15'
О. Гонсалес
90+1'
В. Рама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вальядолид
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
В. Рама
Пас отдал
З. Бергдич
Замена
Э. Саборит
️️️️
И. Гомес
88'
Желтая карточка
А. Эррера
87'
ГОЛ! 4:1!
А. Эррера
Пас отдал
О. де Маркос
86'
82'
Желтая карточка
А. Рубио
ГОЛ! 3:1!
И. Гомес
Пас отдал
А. Адурис
82'
Желтая карточка
Э. Моран
79'
78'
Замена
Манушу
️️️️
П. Эберт
78'
Замена
В. Рама
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
Э. Моран
️️️️
М. Сусаета
78'
76'
Желтая карточка
П. Эберт
ГОЛ! 2:1!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Адурис
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Гомес
65'
Замена
О. де Маркос
️️️️
Б. Эчебаррия
58'
57'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
В. Перес
44'
Желтая карточка
В. Перес
33'
Желтая карточка
М. Валиенте
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
Х. Гуэрра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
3-5-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
51
Ираола
21
Эррера
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Гомес
20
Адурис
4-2-3-1
13
Мариньо
4
Валиенте
19
Бергдич
2
Рукавина
17
Пенья
20
Перес
7
Росси
10
Гонсалес
18
Рубио
20
Эберт
24
Гуэрра
11
Гомес
4
Саборит
4
Саборит
11
Гомес
7
Эчебаррия
18
де Маркос
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
39
Моран
39
Моран
14
Сусаета
24
Гуэрра
19
Рама
19
Рама
24
Гуэрра
20
Перес
12
Ларссон
12
Ларссон
20
Перес
20
Эберт
9
Манушу
9
Манушу
20
Эберт
Остались в запасе
Атлетик
Вальядолид
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Хайме Хименес
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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