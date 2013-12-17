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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сельта
Вальядолид - Сельта: обзор матча 17 декабря 2013
Вальядолид
17.12.2013, вторник, 01:00
Испания. Примера, 16 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
60'
Х. Гуэрра
67'
Х. Гуэрра
86'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Сельта
90'
+2
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Манушу
90'
+2
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
90'
86'
Замена
Д. Костас
️️️️
А. Фонтас
ГОЛ! 3:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
О. Гонсалес
86'
80'
Желтая карточка
А. Фонтас
Замена
З. Бергдич
️️️️
Д. Ларссон
78'
ГОЛ! 2:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
К. Пенья
67'
61'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Лопес
60'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Нолито
ГОЛ! 1:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эберт
60'
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Омар
59'
57'
Желтая карточка
А. Лопес
56'
Вторая желтая
Шарлес
Желтая карточка
Х. Гуэрра
42'
24'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Омар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
12
Рафинья
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-3-2
13
Мариньо
17
Пенья
2
Рукавина
18
Руэда
4
Валиенте
7
Росси
20
Эберт
7
Омар
18
Рубио
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-1-3-2
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
18
Ортенече
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
12
Рафинья
3
Нолито
19
Шарлес
12
Ларссон
19
Бергдич
19
Бергдич
12
Ларссон
7
Омар
10
Гонсалес
10
Гонсалес
7
Омар
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
3
Фонтас
4
Костас
4
Костас
3
Фонтас
3
Нолито
14
Орельяна
14
Орельяна
3
Нолито
14
Лопес
77
Мина
77
Мина
14
Лопес
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Вальядолид - Сельта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Хосе Соррилья
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