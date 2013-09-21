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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 21 сентября 2013
Вальядолид
21.09.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
56'
Р. Гарсия
72'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетико
84'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Коке
Замена
Алькатрас
️️️️
П. Эберт
82'
76'
Замена
К. Родригес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
68'
Желтая карточка
Габи
58'
Замена
А. Туран
️️️️
Д. Вилья
Замена
У. Осорио
️️️️
Омар
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
Ф. Росси
53'
17'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Л. Састре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Атлетико
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-1-3-2
13
Мариньо
17
Пенья
18
Руэда
19
Бергдич
2
Рукавина
7
Росси
20
Эберт
22
Састре
7
Омар
24
Гуэрра
19
Рама
3-2-2-3
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
22
Манкильо
16
Луис
6
Коке
14
Габи
14
Гарсия
19
Коста
7
Вилья
7
Омар
12
Осорио
12
Осорио
7
Омар
20
Эберт
24
Алькатрас
24
Алькатрас
20
Эберт
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
14
Гарсия
7
Родригес
7
Родригес
14
Гарсия
7
Вилья
66
Туран
66
Туран
7
Вилья
6
Коке
12
Баптистао
12
Баптистао
6
Коке
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Хосе Соррилья
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