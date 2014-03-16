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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вальядолид
Севилья - Вальядолид: обзор матча 16 марта 2014
Севилья
16.03.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
4 : 1
Завершен
Вальядолид
23'
И. Ракитич (П)
41'
К. Гамейро
66'
К. Гамейро (П)
74'
Д. Фигейраш
77'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вальядолид
Желтая карточка
К. Бакка
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Рукавина
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
86'
Желтая карточка
Ф. Фасио
79'
Замена
С. Мбиа
️️️️
В. Иборра
77'
77'
ГОЛ! 4:1!
Х. Гуэрра
ГОЛ! 4:0!
Д. Фигейраш
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
74'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
72'
Замена
Коке
️️️️
М. Марин
71'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Гамейро
66'
63'
Замена
Омар
️️️️
В. Рама
52'
Желтая карточка
М. Валиенте
46'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Манушу
45'
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Ф. Росси
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Марин
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
23'
8'
Желтая карточка
З. Бергдич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
22
Луис Састре
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
4-4-1-1
34
Бету
5
Морено
90
Фигейраш
17
Фасио
2
Пареха
10
Иборра
11
Ракитич
41
Кристофоро
19
Рейес
22
Марин
9
Гамейро
3-3-1-3
13
Мариньо
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
19
Бергдич
7
Росси
23
Митрович
22
Састре
24
Гуэрра
9
Манушу
19
Рама
22
Марин
23
Коке
23
Коке
22
Марин
10
Иборра
25
Мбиа
25
Мбиа
10
Иборра
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
7
Росси
10
Гонсалес
10
Гонсалес
7
Росси
19
Рама
7
Омар
7
Омар
19
Рама
9
Манушу
12
Ларссон
12
Ларссон
9
Манушу
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Севилья - Вальядолид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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