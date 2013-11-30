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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 30 ноября 2013
Реал
30.11.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
4 : 0
Завершен
Вальядолид
33'
Г. Бэйл
36'
К. Бензема
64'
Г. Бэйл
89'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вальядолид
ГОЛ! 4:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Марсело
89'
85'
Замена
У. Осорио
️️️️
Л. Састре
81'
Желтая карточка
Л. Састре
Замена
Хесе
️️️️
А. Ди Мария
74'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
74'
74'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Желтая карточка
Пепе
71'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
64'
46'
Замена
Омар
️️️️
Д. Ларссон
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
19
Закария Бергдич
ЛВ
22
Луис Састре
ОП
7
Фаусто Росси
ЦП
18
Альваро Рубио
(К)
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
4-1-2-2-1
13
Мариньо
24
Алькатрас
18
Руэда
4
Валиенте
17
Пенья
22
Састре
7
Росси
18
Рубио
12
Ларссон
19
Бергдич
24
Гуэрра
11
Ди Мария
10
Хесе
10
Хесе
11
Ди Мария
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
22
Састре
12
Осорио
12
Осорио
22
Састре
12
Ларссон
7
Омар
7
Омар
12
Ларссон
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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