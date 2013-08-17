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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетик
Вальядолид - Атлетик: обзор матча 17 августа 2013
Вальядолид
17.08.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
31'
П. Эберт
29'
М. Сусаета
50'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетик
86'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Эррера
85'
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Сусаета
Замена
З. Бергдич
️️️️
К. Пенья
85'
Желтая карточка
П. Эберт
80'
Замена
У. Осорио
️️️️
О. Гонсалес
76'
Замена
В. Рама
️️️️
Омар
59'
50'
ГОЛ! 1:2!
И. Муньяин
37'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Б. Экиза
ГОЛ! 1:1!
П. Эберт
Пас отдал
О. Гонсалес
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-5-1
13
Мариньо
17
Пенья
2
Рукавина
4
Валиенте
18
Руэда
20
Эберт
7
Омар
18
Рубио
10
Гонсалес
22
Састре
24
Гуэрра
3-5-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
18
Баленсиага
18
Гурпеги
7
Эчебаррия
14
Сусаета
8
Итурраспе
21
Эррера
10
Муньяин
9
Сола
7
Омар
19
Рама
19
Рама
7
Омар
10
Гонсалес
12
Осорио
12
Осорио
10
Гонсалес
17
Пенья
19
Бергдич
19
Бергдич
17
Пенья
5
Экиза
14
Ляпорт
14
Ляпорт
5
Экиза
14
Сусаета
18
де Маркос
18
де Маркос
14
Сусаета
21
Эррера
39
Моран
39
Моран
21
Эррера
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетик
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
8
Икер Ундабаррена
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Остались в запасе
8
Икер Ундабаррена
ЦП
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вальядолид - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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