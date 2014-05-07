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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 07 мая 2014
Вальядолид
07.05.2014, среда, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Реал
85'
У. Осорио
35'
С. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал
Желтая карточка
Х. Хименес
90'
+4
Желтая карточка
Х. Бараха
90'
+1
Желтая карточка
С. Митрович
89'
ГОЛ! 1:1!
У. Осорио
Пас отдал
А. Рубио
85'
Замена
Х. Бараха
️️️️
В. Перес
82'
80'
Желтая карточка
Пепе
77'
Замена
Марсело
️️️️
К. Бензема
76'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
У. Осорио
️️️️
Жеффрен
74'
73'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
Замена
Д. Ларссон
️️️️
О. Гонсалес
64'
61'
Желтая карточка
А. Мората
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
27'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
З. Бергдич
26'
9'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Роналду
8'
Травма
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
19
Закария Бергдич
ЛП
18
Альваро Рубио
(К)
ОП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
9
Жеффрен
ПП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
25
Хименес
17
Пенья
23
Митрович
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Рубио
20
Перес
19
Бергдич
10
Гонсалес
9
Жеффрен
24
Гуэрра
4-1-1-2-2
12
Касильяс
3
Пепе
6
Начо
93
Рамос
17
Коэнтрау
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
9
Жеффрен
12
Осорио
12
Осорио
9
Жеффрен
20
Перес
8
Бараха
8
Бараха
20
Перес
10
Гонсалес
12
Ларссон
12
Ларссон
10
Гонсалес
9
Бензема
12
Марсело
12
Марсело
9
Бензема
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
7
Роналду
21
Мората
21
Мората
7
Роналду
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
13
Диего Мариньо
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Диего Лопес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
18
Хесус Руэда
ЦЗ
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вальядолид - Реал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Хосе Соррилья
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