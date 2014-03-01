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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вальядолид
Малага - Вальядолид: обзор матча 01 марта 2014
Малага
01.03.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
13'
Р. Санта Крус
30'
Д. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вальядолид
82'
Замена
М. Валиенте
️️️️
А. Рубио
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Х. Гамес
81'
80'
Желтая карточка
С. Митрович
76'
Замена
Омар
️️️️
Манушу
62'
Замена
О. Гонсалес
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Саму
️️️️
А. Яковенко
60'
Замена
П. Перес
️️️️
Ф. Тиссоне
60'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ларссон
Пас отдал
Манушу
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Дуда
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
14
Саму
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Вальядолид
31
Жулио Ирисибар
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
4-3-1-2
13
Кабальеро
2
Ангелери
20
Санчес
5
Антунеш
18
Гамес
4
Камачо
12
Тиссоне
7
Яковенко
17
Дуда
39
Амрабат
24
Санта Крус
4-1-1-4
13
Мариньо
18
Руэда
2
Рукавина
23
Митрович
17
Пенья
7
Росси
18
Рубио
12
Ларссон
9
Манушу
24
Гуэрра
19
Рама
18
Гамес
4
Феррейра
4
Феррейра
18
Гамес
7
Яковенко
14
Саму
14
Саму
7
Яковенко
12
Тиссоне
11
Перес
11
Перес
12
Тиссоне
18
Рубио
4
Валиенте
4
Валиенте
18
Рубио
9
Манушу
7
Омар
7
Омар
9
Манушу
12
Ларссон
10
Гонсалес
10
Гонсалес
12
Ларссон
Остались в запасе
Малага
Вальядолид
13
Идрисс Камени
ВР
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
31
Жулио Ирисибар
ВР
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
31
Жулио Ирисибар
ВР
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Малага - Вальядолид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
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