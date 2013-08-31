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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 31 августа 2013
Вальядолид
31.08.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
47'
М. Валиенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
90'
+1
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
Манушу
90'
+1
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
88'
Замена
Х. Бараха
️️️️
Омар
85'
78'
Замена
П. Москера
️️️️
Р.
Замена
В. Рама
️️️️
З. Бергдич
75'
71'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Ласен
63'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Колунга
60'
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
Л. Састре
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Валиенте
Пас отдал
К. Пенья
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Борха
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-2-4-1
13
Мариньо
19
Бергдич
2
Рукавина
4
Валиенте
17
Пенья
18
Руэда
22
Састре
18
Рубио
7
Омар
10
Гонсалес
24
Гуэрра
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
3
Рафа
4
Алексис
18
Эскудеро
8
Борха
25
Ласен
7
Лафита
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
19
Бергдич
19
Рама
19
Рама
19
Бергдич
7
Омар
8
Бараха
8
Бараха
7
Омар
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
3
Рафа
5
Москера
5
Москера
3
Рафа
25
Ласен
7
Сарабия
7
Сарабия
25
Ласен
27
Колунга
9
Васкес
9
Васкес
27
Колунга
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
12
Умберто Осорио
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Хосе Соррилья
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