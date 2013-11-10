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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 10 ноября 2013
Валенсия
10.11.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Вальядолид
29'
Д. Пабон
76'
С. Фегули
9'
Х. Гуэрра
50'
Алькатрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
87'
Замена
Х. Бараха
️️️️
А. Рубио
82'
Замена
У. Осорио
️️️️
Д. Ларссон
78'
Замена
В. Рама
️️️️
З. Бергдич
ГОЛ! 2:2!
С. Фегули
Пас отдал
С. Каналес
76'
Замена
Э. Поштига
️️️️
П. Алькасер
73'
69'
Желтая карточка
Л. Састре
64'
Желтая карточка
Ф. Росси
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Пьятти
58'
55'
Желтая карточка
Х. Руэда
50'
ГОЛ! 1:2!
Алькатрас
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пабон
Пас отдал
Х. Бернат
29'
19'
Желтая карточка
А. Рубио
Желтая карточка
П. Алькасер
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Алькатрас
Пенальти не реализован!
Э. Банега
5'
4'
Желтая карточка
Д. Мариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Валенсия
1
Хауме
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
24
Бернат
20
Кошта
22
Матье
19
Барраган
10
Парехо
11
Банега
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
11
Пабон
3-3-2-2
13
Мариньо
19
Бергдич
18
Руэда
4
Валиенте
24
Алькатрас
7
Росси
17
Пенья
22
Састре
18
Рубио
12
Ларссон
24
Гуэрра
10
Пьятти
8
Фегули
8
Фегули
10
Пьятти
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
9
Алькасер
9
Поштига
9
Поштига
9
Алькасер
12
Ларссон
12
Осорио
12
Осорио
12
Ларссон
19
Бергдич
19
Рама
19
Рама
19
Бергдич
18
Рубио
8
Бараха
8
Бараха
18
Рубио
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
1
Хауме
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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