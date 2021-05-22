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Педро Лопес
Статистика
Педро Лопес - статистика
Завершил карьеру
1 ноября 1983 (42), Торрент
#19 | Защитник
174 см | 72 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
22
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
0 : 0
22.05.2021
Валенсия
75' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1 : 0
16.05.2021
Уэска
62' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Уэска
1 : 0
12.05.2021
Атлетик
81' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2 : 1
08.05.2021
Уэска
46' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Уэска
1 : 0
01.05.2021
Реал Сосьедад
75' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0 : 2
25.04.2021
Хетафе
1' - 68'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
2 : 0
22.04.2021
Уэска
85' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
1 : 0
18.04.2021
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3 : 1
09.04.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
0 : 2
02.04.2021
Уэска
64' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
0 : 0
20.03.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
4 : 1
15.03.2021
Уэска
78' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3 : 4
07.03.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
1 : 1
27.02.2021
Уэска
87' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Уэска
3 : 2
21.02.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1 : 0
13.02.2021
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
1 : 2
06.02.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1 : 3
29.01.2021
Уэска
75' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Уэска
0 : 0
23.01.2021
Вильярреал
74' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
20.01.2021
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
0 : 2
11.01.2021
Бетис
1' - 52'
Испания. Примера, 17 тур
Уэска
0 : 1
03.01.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2 : 1
30.12.2020
Уэска
1' - 80'
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
1 : 1
22.12.2020
Леванте
1' - 90'
69'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2 : 0
18.12.2020
Уэска
22' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Уэска
1 : 0
12.12.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
3 : 3
06.12.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
0 : 1
28.11.2020
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 1
20.11.2020
Уэска
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1 : 1
07.11.2020
Эйбар
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 0
30.09.2020
Атлетико
1' - 72'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
1 : 1
26.09.2020
Уэска
1' - 80'
Испания. Примера, 2 тур
Уэска
0 : 2
20.09.2020
Кадис
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