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    Педро Лопес - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Педро
    Фамилия Лопес
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Родной город Торрент
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 72
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уэска 22 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 75' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    16.05.2021 62' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    12.05.2021 81' -90' Уэска (Уэска) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    08.05.2021 46' -90' Кадис (Кадис) 2:1 Уэска (Уэска)
    01.05.2021 75' -90' Уэска (Уэска) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.04.2021 1' -68' Уэска (Уэска) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    22.04.2021 85' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Уэска (Уэска)
    18.04.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Уэска (Уэска)
    09.04.2021 1' -90' Уэска (Уэска) 3:1 Эльче (Эльче)
    02.04.2021 64' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Уэска (Уэска)
    20.03.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:0 Осасуна (Памплона)
    15.03.2021 78' -90' Барселона (Барселона) 4:1 Уэска (Уэска)
    07.03.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 3:4 Сельта (Виго)
    27.02.2021 87' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Уэска (Уэска)
    21.02.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 3:2 Гранада (Гранада)
    13.02.2021 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Уэска (Уэска)
    06.02.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2021 75' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Уэска (Уэска)
    23.01.2021 74' -90' Уэска (Уэска) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    20.01.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Уэска (Уэска)
    11.01.2021 1' -52' Уэска (Уэска) 0:2 Бетис (Севилья)
    03.01.2021 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Барселона (Барселона)
    30.12.2020 1' -80' Сельта (Виго) 2:1 Уэска (Уэска)
    22.12.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Леванте (Валенсия)
    69'
    18.12.2020 22' -90' Атлетик (Бильбао) 2:0 Уэска (Уэска)
    12.12.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    06.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 3:3 Уэска (Уэска)
    28.11.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2020 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Уэска (Уэска)
    74'
    07.11.2020 1' -90' Уэска (Уэска) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    67'
    30.09.2020 1' -72' Уэска (Уэска) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.09.2020 1' -80' Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    20.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
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