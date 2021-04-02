Педро Лопес - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торрент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торрент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уэска
|22
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|75' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|16.05.2021
|62' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|12.05.2021
|81' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.05.2021
|46' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|01.05.2021
|75' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.04.2021
|1' -68'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|22.04.2021
|85' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|18.04.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|09.04.2021
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|02.04.2021
|64' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|15.03.2021
|78' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Уэска (Уэска)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|3:4
|Сельта (Виго)
|27.02.2021
|87' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|3:2
|Гранада (Гранада)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2021
|75' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Уэска (Уэска)
|23.01.2021
|74' -90'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Уэска (Уэска)
|11.01.2021
|1' -52'
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|30.12.2020
|1' -80'
|Сельта (Виго)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|22.12.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|69'
|18.12.2020
|22' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Уэска (Уэска)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|3:3
|Уэска (Уэска)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2020
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|74'
|07.11.2020
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|67'
|30.09.2020
|1' -72'
|Уэска (Уэска)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|26.09.2020
|1' -80'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Кадис (Кадис)