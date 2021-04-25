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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Хетафе
Уэска - Хетафе: обзор матча 25 апреля 2021
Уэска
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
20'
Э. Унал
52'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Х. Иглесиас
88'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Максимович
88'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
83'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
А. Ньом
79'
Замена
Чема
️️️️
Э. Унал
Замена
С. Оказаки
️️️️
С. Рамирес
77'
71'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Замена
И. Думбия
️️️️
П. Лопес
68'
Замена
С. Гомес
️️️️
П. Инсуа
68'
54'
Желтая карточка
Э. Унал
52'
ГОЛ! 0:2!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Джене
Желтая карточка
Д. Эскриче
49'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Х. Сеоане
46'
Замена
Д. Сиовас
️️️️
Д. Вавро
46'
Желтая карточка
Д. Феррейро
40'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
21
Сабит Абдулай
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андрес
5
Пулидо
44
Инсуа
3
Вавро
22
Галан
19
Лопес
5
Москера
20
Сеоане
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
3-3-2-2
13
Сорья
22
Суарес
17
Оливера
2
Джене
12
Ньом
24
Тимор
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
20
Унал
44
Инсуа
17
Гомес
17
Гомес
44
Инсуа
3
Вавро
22
Сиовас
22
Сиовас
3
Вавро
19
Лопес
8
Думбия
8
Думбия
19
Лопес
19
Рамирес
30
Оказаки
30
Оказаки
19
Рамирес
20
Сеоане
30
Эскриче
30
Эскриче
20
Сеоане
20
Унал
5
Чема
5
Чема
20
Унал
12
Ньом
2
Иглесиас
2
Иглесиас
12
Ньом
88
Максимович
10
Аленья
10
Аленья
88
Максимович
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
Остались в запасе
Уэска
Хетафе
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
17
Микель Рико
ЦП
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Уэска - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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