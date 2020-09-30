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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Атлетико
Уэска - Атлетико: обзор матча 30 сентября 2020
Уэска
30.09.2020, среда, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Атлетико
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Феррейро
82'
Замена
Х. Карлос
️️️️
М. Рико
82'
Желтая карточка
Х. Галан
80'
75'
Замена
Коке
️️️️
С. Ньигес
Замена
Г. Силва
️️️️
П. Лопес
72'
Замена
Р. Мир
️️️️
С. Оказаки
70'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Б. Гарсия
69'
62'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Суарес
61'
Замена
Я. Карраско
️️️️
М. Льоренте
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-3-2-1
1
Андрес
22
Галан
5
Пулидо
22
Сиовас
19
Лопес
20
Сеоане
5
Москера
17
Рико
10
Гарсия
7
Феррейро
30
Оказаки
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
6
Лоди
14
Льоренте
18
Парти
8
Ньигес
7
Витоло
79
Феликс
9
Суарес
10
Гарсия
10
Онтиверос
10
Онтиверос
10
Гарсия
7
Феррейро
17
Гомес
17
Гомес
7
Феррейро
17
Рико
22
Карлос
22
Карлос
17
Рико
19
Лопес
27
Силва
27
Силва
19
Лопес
30
Оказаки
17
Мир
17
Мир
30
Оказаки
8
Ньигес
6
Коке
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
10
Карраско
10
Карраско
14
Льоренте
7
Витоло
10
Корреа
10
Корреа
7
Витоло
9
Суарес
19
Коста
19
Коста
9
Суарес
Остались в запасе
Уэска
Атлетико
30
Дани Эскриче
ЦФ
8
Эухени Вальдеррама
АП
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Дани Эскриче
ЦФ
8
Эухени Вальдеррама
АП
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Уэска - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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