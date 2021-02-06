Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Реал
Уэска - Реал: обзор матча 06 февраля 2021
Уэска
06.02.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Реал
48'
Х. Галан
55'
Р. Варан
84'
Р. Варан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Реал
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Г. Силва
86'
Замена
Х. Карлос
️️️️
М. Рико
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Р. Варан
78'
Замена
М. Диас
️️️️
Винисиус
78'
Замена
М. Парк
️️️️
Ф. Менди
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
И. Думбия
73'
67'
Замена
Марсело
️️️️
А. Одриосола
Замена
Д. Эскриче
️️️️
С. Оказаки
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
Р. Варан
Желтая карточка
Г. Силва
53'
ГОЛ! 1:0!
Х. Галан
Пас отдал
С. Оказаки
48'
Желтая карточка
П. Маффео
45'
32'
Желтая карточка
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Марвин Парк
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-3-2-2
25
Фернандес
22
Галан
5
Пулидо
22
Сиовас
27
Силва
8
Думбия
24
Маффео
20
Сеоане
17
Рико
30
Оказаки
17
Мир
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Одриосола
19
Варан
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
30
Оказаки
30
Эскриче
30
Эскриче
30
Оказаки
27
Силва
7
Феррейро
7
Феррейро
27
Силва
8
Думбия
10
Онтиверос
10
Онтиверос
8
Думбия
17
Рико
22
Карлос
22
Карлос
17
Рико
23
Менди
2
Парк
2
Парк
23
Менди
20
Одриосола
12
Марсело
12
Марсело
20
Одриосола
7
Винисиус
9
Диас
9
Диас
7
Винисиус
Остались в запасе
Уэска
Реал
17
Серхио Гомес
ЛЗ
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Уэска - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Уэска
Реал
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+