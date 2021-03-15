Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Уэска
Барселона - Уэска: обзор матча 15 марта 2021
Барселона
15.03.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
4 : 1
Завершен
Уэска
13'
Л. Месси
35'
А. Гризманн
53'
О. Мингеса
90'
Л. Месси
45+4'
Р. Мир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Уэска
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
Тринкау
90'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
85'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
85'
78'
Замена
Д. Вавро
️️️️
П. Инсуа
78'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
78'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Д. Феррейро
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
69'
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Дест
69'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ф. де Йонг
63'
61'
Желтая карточка
П. Инсуа
60'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Эскриче
60'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
И. Думбия
ГОЛ! 3:1!
О. Мингеса
Пас отдал
Л. Месси
53'
48'
Желтая карточка
Д. Эскриче
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Мир
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Педри
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
30
Мингеса
2
Лангле
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
3-3-1-1-2
25
Фернандес
22
Сиовас
44
Инсуа
5
Пулидо
24
Маффео
8
Думбия
22
Галан
17
Рико
7
Феррейро
17
Мир
30
Эскриче
21
де Йонг
33
Араухо
33
Араухо
21
де Йонг
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
8
Дест
6
Мориба
6
Мориба
8
Дест
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
30
Эскриче
17
Гомес
17
Гомес
30
Эскриче
44
Инсуа
3
Вавро
3
Вавро
44
Инсуа
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
8
Думбия
20
Сеоане
20
Сеоане
8
Думбия
7
Феррейро
10
Онтиверос
10
Онтиверос
7
Феррейро
Остались в запасе
Барселона
Уэска
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Барселона - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Уэска
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
Вчера, 13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+