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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Уэска
Сельта - Уэска: обзор матча 30 декабря 2020
Сельта
30.12.2020, среда, 21:15
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
33'
Нолито
61'
Я. Аспас
84'
Х. Сеоане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Уэска
Желтая карточка
У. Мальо
90'
+6
Замена
Д. Айду
️️️️
Л. Оласа
90'
84'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сеоане
Пас отдал
С. Гомес
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Р. Тапиа
83'
Замена
М. Баэса
️️️️
Нолито
83'
80'
Замена
Х. Карлос
️️️️
П. Лопес
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Я. Аспас
73'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Суарес
73'
68'
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Онтиверос
67'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Рико
ГОЛ! 2:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Нолито
61'
56'
Замена
Р. Мир
️️️️
Б. Гарсия
Желтая карточка
Д. Суарес
37'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Я. Аспас
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-3
36
Бланко
15
Оласа
24
Мурильо
14
Араужо
22
Мальо
13
Тапиа
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-2-3-1
25
Фернандес
19
Лопес
22
Сиовас
5
Пулидо
22
Галан
17
Рико
5
Москера
7
Феррейро
10
Гарсия
10
Онтиверос
30
Оказаки
3
Нолито
8
Баэса
8
Баэса
3
Нолито
13
Тапиа
3
Фонтан
3
Фонтан
13
Тапиа
15
Оласа
4
Айду
4
Айду
15
Оласа
10
Аспас
8
Бельтран
8
Бельтран
10
Аспас
4
Суарес
5
Йокушлу
5
Йокушлу
4
Суарес
10
Онтиверос
17
Гомес
17
Гомес
10
Онтиверос
19
Лопес
22
Карлос
22
Карлос
19
Лопес
17
Рико
20
Сеоане
20
Сеоане
17
Рико
10
Гарсия
17
Мир
17
Мир
10
Гарсия
Остались в запасе
Сельта
Уэска
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
22
Мигель Родригес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
Главный тренер
Оскар Гарсия
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
22
Мигель Родригес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
25
Иван Вильяр
ВР
Остались в запасе
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сельта - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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