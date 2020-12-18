Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Уэска
Атлетик - Уэска: обзор матча 18 декабря 2020
Атлетик
18.12.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Уэска
86'
К. Кодро (П)
90+2'
У. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Уэска
ГОЛ! 2:0!
У. Нуньес
Пас отдал
Х. Морсильо
90'
+2
86'
Вторая желтая
Х. Пулидо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Кодро
86'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
83'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Уильямс
82'
73'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Б. Гарсия
72'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Д. Феррейро
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Капа
71'
67'
Желтая карточка
И. Думбия
Замена
К. Кодро
️️️️
А. Вильялибре
66'
61'
Замена
Р. Мир
️️️️
С. Оказаки
61'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
46'
36'
Желтая карточка
Х. Пулидо
22'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Беренгер
12
Вильялибре
9
Уильямс
4-2-3-1
25
Фернандес
24
Маффео
22
Сиовас
5
Пулидо
22
Галан
5
Москера
17
Рико
7
Феррейро
10
Гарсия
10
Онтиверос
30
Оказаки
9
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
9
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
2
Капа
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Капа
12
Вильялибре
19
Кодро
19
Кодро
12
Вильялибре
10
Гарсия
30
Эскриче
30
Эскриче
10
Гарсия
7
Феррейро
20
Сеоане
20
Сеоане
7
Феррейро
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
30
Оказаки
17
Мир
17
Мир
30
Оказаки
Остались в запасе
Атлетик
Уэска
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
22
Келечи Нвакали
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
22
Келечи Нвакали
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетик - Уэска
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Уэска
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+