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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Гранада
Уэска - Гранада: обзор матча 21 февраля 2021
Уэска
21.02.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
3 : 2
Завершен
Гранада
31'
Д. Эскриче
39'
Х. Пулидо
44'
Д. Фулкье (АГ)
8'
Д. Кина
59'
А. Соро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Гранада
Желтая карточка
Х. Сеоане
90'
+3
90'
+1
Красная карточка
Х. Санчес
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Феррейро
87'
82'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Д. Кина
81'
Желтая карточка
В. Диас
75'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Я. Эррера
Желтая карточка
П. Инсуа
73'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Эскриче
68'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
67'
62'
Замена
Я. Эррера
️️️️
А. Соро
61'
Желтая карточка
Н. Перес
59'
ГОЛ! 3:2!
А. Соро
Пас отдал
Д. Мачис
Желтая карточка
М. Рико
51'
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Ф. Вико
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Д. Фулкье
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Фулкье
44'
ГОЛ! 2:1!
Х. Пулидо
Пас отдал
М. Рико
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эскриче
31'
Пенальти не реализован!
Р. Мир
16'
15'
Желтая карточка
Р. Силва
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кина
Пас отдал
А. Соро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
5
Пулидо
44
Инсуа
22
Сиовас
22
Галан
24
Маффео
20
Сеоане
17
Рико
7
Феррейро
17
Мир
30
Эскриче
3-2-2-3
1
Силва
16
Диас
18
Перес
5
Санчес
20
Фулкье
3
Марин
88
Брайс
8
Кина
7
Пуэртас
19
Вико
29
Соро
7
Феррейро
22
Карлос
22
Карлос
7
Феррейро
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
30
Эскриче
30
Оказаки
30
Оказаки
30
Эскриче
Эррера
29
Кенеди
29
Кенеди
Эррера
20
Фулкье
11
Мачис
11
Мачис
20
Фулкье
8
Кина
22
Дуарте
22
Дуарте
8
Кина
29
Соро
21
Эррера
21
Эррера
29
Соро
19
Вико
19
Молина
19
Молина
19
Вико
Остались в запасе
Уэска
Гранада
17
Серхио Гомес
ЛЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Арнау Фабрега
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Уэска - Гранада
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
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