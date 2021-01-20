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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Уэска
Хетафе - Уэска: обзор матча 20 января 2021
Хетафе
20.01.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
69'
М. Арамбарри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Уэска
90'
+7
Желтая карточка
Д. Сиовас
90'
+6
Желтая карточка
Х. Сеоане
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Аленья
87'
Замена
Д. Тимор
️️️️
М. Арамбарри
87'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Т. Кубо
80'
79'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Х. Галан
79'
Замена
С. Оказаки
️️️️
П. Маффео
ГОЛ! 1:0!
М. Арамбарри
Пас отдал
К. Аленья
69'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
64'
62'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
62'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Х. Онтиверос
62'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Эскриче
Желтая карточка
Х. Мата
41'
29'
Желтая карточка
Р. Мир
Желтая карточка
А. Ньом
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Сабит Абдулай
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Уэска
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Янес
22
Суарес
2
Джене
3
Этчейта
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
14
Кубо
17
Мата
3-2-2-1-2
25
Фернандес
27
Силва
5
Пулидо
22
Сиовас
24
Маффео
22
Галан
20
Сеоане
17
Рико
10
Онтиверос
17
Мир
30
Эскриче
10
Аленья
2
Иглесиас
2
Иглесиас
10
Аленья
8
Арамбарри
24
Тимор
24
Тимор
8
Арамбарри
14
Кубо
20
Портильо
20
Портильо
14
Кубо
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
22
Галан
10
Гарсия
10
Гарсия
22
Галан
10
Онтиверос
7
Феррейро
7
Феррейро
10
Онтиверос
30
Эскриче
17
Гомес
17
Гомес
30
Эскриче
24
Маффео
30
Оказаки
30
Оказаки
24
Маффео
Остались в запасе
Хетафе
Уэска
30
Джон Финн
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
39
Мамор Ньянг
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
22
Келечи Нвакали
ЦП
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
30
Джон Финн
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
39
Мамор Ньянг
ЦФ
18
Анте Палаверса
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
Остались в запасе
22
Келечи Нвакали
ЦП
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Хетафе - Уэска
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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