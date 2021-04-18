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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Уэска
Алавес - Уэска: обзор матча 18 апреля 2021
Алавес
18.04.2021, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
85'
Р. Батталья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Уэска
Замена
Л. Риоха
️️️️
Хота
89'
86'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Д. Вавро
85'
Желтая карточка
Д. Эскриче
ГОЛ! 1:0!
Р. Батталья
85'
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
84'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Лукас
84'
77'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Д. Феррейро
77'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Сеоане
77'
Замена
И. Думбия
️️️️
П. Москера
68'
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Рамирес
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
П. Понс
67'
Желтая карточка
Р. Батталья
60'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Р. Дуарте
47'
30'
Желтая карточка
Д. Вавро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
5
Тачи
23
Наварро
8
Понс
6
Батталья
17
Пина
24
Хота
13
Хоселу
7
Лукас
3-2-2-1-2
1
Андрес
44
Инсуа
5
Пулидо
3
Вавро
19
Лопес
22
Галан
5
Москера
20
Сеоане
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
5
Дуарте
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
5
Дуарте
24
Хота
11
Риоха
11
Риоха
24
Хота
8
Понс
28
Пельистри
28
Пельистри
8
Понс
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
7
Лукас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
7
Лукас
19
Рамирес
17
Гомес
17
Гомес
19
Рамирес
5
Москера
8
Думбия
8
Думбия
5
Москера
20
Сеоане
17
Рико
17
Рико
20
Сеоане
3
Вавро
10
Гарсия
10
Гарсия
3
Вавро
7
Феррейро
30
Эскриче
30
Эскриче
7
Феррейро
Остались в запасе
Алавес
Уэска
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
17
Борха Сайнс
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Алавес - Уэска
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
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