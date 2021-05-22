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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Валенсия
Уэска - Валенсия: обзор матча 22 мая 2021
Уэска
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Валенсия
89'
Замена
Э. Мангала
️️️️
У. Гильямон
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Х. Сеоане
85'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Феррейро
85'
81'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Л. Кан Ин
81'
Замена
М. Вальехо
️️️️
М. Гомес
77'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
75'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
70'
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Вавро
69'
Желтая карточка
Д. Сиовас
55'
Желтая карточка
Д. Феррейро
34'
20'
Желтая карточка
У. Гильямон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Уэска
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
3
Вавро
5
Пулидо
22
Сиовас
17
Гомес
24
Маффео
20
Сеоане
17
Рико
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
4-2-1-2-1
24
Силлессен
14
Корреа
4
Дьякаби
3
Паулиста
3
Латорре
10
Рачич
22
Гильямон
7
Солер
7
Кан Ин
11
Гедеш
9
Гомес
3
Вавро
27
Силва
27
Силва
3
Вавро
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
20
Сеоане
10
Гарсия
10
Гарсия
20
Сеоане
7
Феррейро
30
Оказаки
30
Оказаки
7
Феррейро
9
Гомес
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гомес
22
Гильямон
5
Мангала
5
Мангала
22
Гильямон
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
7
Кан Ин
80
Муса
80
Муса
7
Кан Ин
Остались в запасе
Уэска
Валенсия
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Уэска - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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