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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Севилья
Уэска - Севилья: обзор матча 28 ноября 2020
Уэска
28.11.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
83'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Севилья
Желтая карточка
П. Инсуа
88'
87'
Замена
Н. Гудель
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
С. Оказаки
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. Окампос
74'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Торрес
74'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. де Йонг
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Б. Гарсия
72'
Замена
С. Оказаки
️️️️
С. Рамирес
72'
70'
Желтая карточка
О. Торрес
64'
Замена
А. Видаль
️️️️
К. Рекик
64'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
Желтая карточка
П. Маффео
60'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Х. Сеоане
60'
58'
Желтая карточка
Х. Хордан
Желтая карточка
Х. Сеоане
53'
23'
Желтая карточка
К. Рекик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
22
Галан
44
Инсуа
22
Сиовас
24
Маффео
20
Сеоане
5
Москера
17
Рико
10
Гарсия
19
Рамирес
17
Мир
4-1-2-1-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
4
Рекик
23
Кунде
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
7
Окампос
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
10
Гарсия
10
Онтиверос
10
Онтиверос
10
Гарсия
20
Сеоане
7
Феррейро
7
Феррейро
20
Сеоане
19
Рамирес
30
Оказаки
30
Оказаки
19
Рамирес
26
де Йонг
14
Родригес
14
Родригес
26
де Йонг
4
Рекик
22
Видаль
22
Видаль
4
Рекик
16
Эль-Хаддади
8
Гудель
8
Гудель
16
Эль-Хаддади
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Торрес
Остались в запасе
Уэска
Севилья
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
8
Эухени Вальдеррама
АП
22
Хуан Карлос
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
8
Эухени Вальдеррама
АП
22
Хуан Карлос
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Уэска - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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