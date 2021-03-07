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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Сельта
Уэска - Сельта: обзор матча 07 марта 2021
Уэска
07.03.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 4
Завершен
Сельта
14'
Д. Сиовас
16'
Р. Мир
74'
Д. Феррейро
5'
С. Мина
37'
Нолито
52'
У. Мальо
76'
Ф. Бельтран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Сельта
Замена
Х. Карлос
️️️️
Х. Сеоане
89'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Х. Галан
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
81'
Замена
С. Гомес
️️️️
П. Инсуа
81'
79'
Замена
А. Солари
️️️️
С. Мина
79'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Нолито
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Д. Эскриче
77'
76'
ГОЛ! 3:4!
Ф. Бельтран
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 3:3!
Д. Феррейро
74'
74'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Б. Мендес
57'
Желтая карточка
У. Мальо
52'
ГОЛ! 2:3!
У. Мальо
Пас отдал
Д. Суарес
45'
+6
Замена
И. Вильяр
️️️️
Р. Бланко
37'
ГОЛ! 2:2!
Нолито
ГОЛ! 2:1!
Р. Мир
Пас отдал
М. Рико
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиовас
Пас отдал
П. Маффео
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
5
Пулидо
44
Инсуа
22
Сиовас
22
Галан
24
Маффео
20
Сеоане
17
Рико
7
Феррейро
17
Мир
30
Эскриче
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
4
Айду
24
Мурильо
24
Мартин
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
3
Нолито
44
Инсуа
17
Гомес
17
Гомес
44
Инсуа
20
Сеоане
22
Карлос
22
Карлос
20
Сеоане
30
Эскриче
10
Онтиверос
10
Онтиверос
30
Эскриче
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
22
Галан
30
Оказаки
30
Оказаки
22
Галан
77
Мина
23
Солари
23
Солари
77
Мина
36
Бланко
25
Вильяр
25
Вильяр
36
Бланко
10
Мендес
14
Араужо
14
Араужо
10
Мендес
3
Нолито
14
Феррейра
14
Феррейра
3
Нолито
Остались в запасе
Уэска
Сельта
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Уэска - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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