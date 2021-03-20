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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Осасуна
Уэска - Осасуна: обзор матча 20 марта 2021
Уэска
20.03.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Осасуна
90'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Э. Барха
90'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Д. Брашанац
89'
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Крус
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Рико
83'
78'
Замена
А. Будимир
️️️️
Х. Кальери
66'
Желтая карточка
И. Видаль
66'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Джони
61'
Желтая карточка
Х. Монкайола
Замена
П. Инсуа
️️️️
Д. Вавро
59'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
С. Рамирес
59'
Желтая карточка
Д. Сиовас
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Андрес
3
Вавро
5
Пулидо
22
Сиовас
22
Галан
24
Маффео
20
Сеоане
17
Рико
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
4-1-2-2-1
1
Перес
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
3
Крус
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
11
Барха
24
Джони
9
Кальери
17
Рико
17
Гомес
17
Гомес
17
Рико
3
Вавро
44
Инсуа
44
Инсуа
3
Вавро
19
Рамирес
30
Эскриче
30
Эскриче
19
Рамирес
24
Джони
14
Гарсия
14
Гарсия
24
Джони
3
Крус
23
Санчес
23
Санчес
3
Крус
5
Брашанац
10
Торрес
10
Торрес
5
Брашанац
11
Барха
24
Мартинес
24
Мартинес
11
Барха
9
Кальери
17
Будимир
17
Будимир
9
Кальери
Остались в запасе
Уэска
Осасуна
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
6
Луис Авила
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Уэска - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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