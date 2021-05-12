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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Атлетик
Уэска - Атлетик: обзор матча 12 мая 2021
Уэска
12.05.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
61'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Атлетик
Замена
П. Москера
️️️️
Д. Феррейро
85'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
81'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Х. Галан
73'
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Рико
73'
Замена
И. Думбия
️️️️
С. Рамирес
73'
73'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Весга
73'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Вильялибре
66'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Гомес
66'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Морсильо
62'
Желтая карточка
У. Симон
ГОЛ! 1:0!
С. Рамирес
Пас отдал
М. Рико
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фернандес
3
Вавро
5
Пулидо
22
Сиовас
22
Галан
24
Маффео
17
Рико
20
Сеоане
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
14
Нуньес
26
Мартинес
18
Баленсиага
6
Весга
8
Лопес
8
Сансет
7
Морсильо
11
Гомес
12
Вильялибре
17
Рико
17
Гомес
17
Гомес
17
Рико
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
19
Рамирес
8
Думбия
8
Думбия
19
Рамирес
7
Феррейро
5
Москера
5
Москера
7
Феррейро
22
Галан
30
Эскриче
30
Эскриче
22
Галан
6
Весга
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Весга
11
Гомес
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гомес
12
Вильялибре
9
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
7
Морсильо
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Морсильо
Остались в запасе
Уэска
Атлетик
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Дани Гарсия
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Уэска - Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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