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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Алавес
Уэска - Алавес: обзор матча 12 декабря 2020
Уэска
12.12.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
66'
Х. Онтиверос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Алавес
Замена
П. Инсуа
️️️️
Д. Феррейро
89'
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Рико
88'
87'
Замена
Дейверсон
️️️️
Л. Риоха
Замена
Р. Мир
️️️️
С. Оказаки
86'
83'
Желтая карточка
Хоселу
Замена
И. Думбия
️️️️
Х. Онтиверос
81'
75'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
75'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Э. Мендес
70'
Желтая карточка
Тачи
ГОЛ! 1:0!
Х. Онтиверос
Пас отдал
Х. Галан
66'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
58'
52'
Желтая карточка
Хота
46'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
37'
Желтая карточка
Р. Дуарте
15'
Замена
Тачи
️️️️
В. Лагвардия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-3-1
25
Фернандес
22
Галан
22
Сиовас
5
Пулидо
24
Маффео
5
Москера
17
Рико
10
Онтиверос
10
Гарсия
7
Феррейро
30
Оказаки
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
19
Эли
5
Лагвардия
5
Дуарте
7
Мендес
17
Пина
24
Хота
11
Риоха
7
Лукас
13
Хоселу
17
Рико
17
Гомес
17
Гомес
17
Рико
7
Феррейро
44
Инсуа
44
Инсуа
7
Феррейро
10
Онтиверос
8
Думбия
8
Думбия
10
Онтиверос
30
Оказаки
17
Мир
17
Мир
30
Оказаки
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
7
Мендес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Мендес
5
Лагвардия
5
Тачи
5
Тачи
5
Лагвардия
11
Риоха
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Риоха
Остались в запасе
Уэска
Алавес
30
Дани Эскриче
ЦФ
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Серхи Гарсия
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
30
Дани Эскриче
ЦФ
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Серхи Гарсия
ЦП
1
Антонио Сивера
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Уэска - Алавес
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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