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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Уэска
Севилья - Уэска: обзор матча 13 февраля 2021
Севилья
13.02.2021, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
57'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Уэска
Желтая карточка
Я. Буну
90'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
87'
81'
Замена
Х. Карлос
️️️️
М. Рико
Замена
Фернандо
️️️️
О. Торрес
81'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
А. Видаль
81'
81'
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Пулидо
80'
Желтая карточка
П. Инсуа
Замена
Сусо
️️️️
А. Гомес
75'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
65'
Замена
Х. Хордан
️️️️
И. Ракитич
65'
Желтая карточка
Л. де Йонг
63'
63'
Желтая карточка
Х. Галан
60'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
И. Думбия
60'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
С. Оказаки
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
О. Торрес
57'
51'
Желтая карточка
Р. Мир
40'
Желтая карточка
И. Думбия
16'
Замена
П. Инсуа
️️️️
Г. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
4-3-3
37
Буну
21
Гомес
34
Карлос
4
Рекик
22
Видаль
11
Ракитич
8
Гудель
8
Торрес
10
Гомес
26
де Йонг
16
Эль-Хаддади
3-3-2-2
25
Фернандес
27
Силва
22
Сиовас
5
Пулидо
24
Маффео
8
Думбия
22
Галан
20
Сеоане
17
Рико
30
Оказаки
17
Мир
22
Видаль
23
Кунде
23
Кунде
22
Видаль
8
Торрес
5
Фернандо
5
Фернандо
8
Торрес
11
Ракитич
19
Хордан
19
Хордан
11
Ракитич
10
Гомес
10
Сусо
10
Сусо
10
Гомес
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
17
Рико
22
Карлос
22
Карлос
17
Рико
8
Думбия
7
Феррейро
7
Феррейро
8
Думбия
5
Пулидо
17
Гомес
17
Гомес
5
Пулидо
30
Оказаки
30
Эскриче
30
Эскриче
30
Оказаки
27
Силва
44
Инсуа
44
Инсуа
27
Силва
Остались в запасе
Севилья
Уэска
14
Оскар Родригес
АП
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Борха Гарсия
АП
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Севилья - Уэска
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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