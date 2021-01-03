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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Барселона
Уэска - Барселона: обзор матча 03 января 2021
Уэска
03.01.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
27'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Барселона
Желтая карточка
Х. Онтиверос
84'
81'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Брейтуэйт
75'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
75'
Замена
О. Мингеса
️️️️
С. Дест
Замена
С. Оказаки
️️️️
С. Гомес
72'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Х. Сеоане
72'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Х. Пулидо
72'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
65'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Уэска
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Келечи Нвакали
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Фернандес
22
Сиовас
44
Инсуа
5
Пулидо
17
Гомес
22
Галан
20
Сеоане
17
Рико
5
Москера
10
Онтиверос
17
Мир
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
33
Араухо
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
5
Пулидо
22
Карлос
22
Карлос
5
Пулидо
20
Сеоане
7
Феррейро
7
Феррейро
20
Сеоане
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
17
Гомес
30
Оказаки
30
Оказаки
17
Гомес
8
Дест
30
Мингеса
30
Мингеса
8
Дест
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Уэска
Барселона
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Уэска - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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