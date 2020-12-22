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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Леванте
Уэска - Леванте: обзор матча 22 декабря 2020
Уэска
22.12.2020, вторник, 21:45
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
31'
Х. Онтиверос (П)
53'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Леванте
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Рико
86'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Х. Онтиверос
86'
Желтая карточка
П. Инсуа
80'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Б. Гарсия
80'
Замена
Р. Мир
️️️️
С. Оказаки
80'
77'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Г. Мелеро
77'
Замена
Сон
️️️️
Коке
76'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
76'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Х. де Фрутос
Желтая карточка
П. Лопес
69'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Феррейро
69'
58'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Мальса
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Р. Пьер
39'
Желтая карточка
Р. Пьер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Онтиверос
31'
30'
Желтая карточка
Р. Везо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-3-1
25
Фернандес
22
Галан
44
Инсуа
22
Сиовас
19
Лопес
17
Рико
5
Москера
10
Онтиверос
10
Гарсия
7
Феррейро
30
Оказаки
4-2-1-2-1
13
Айтор
23
Коке
44
Пьер
21
Рубен Везо
18
Клер
17
Вукчевич
11
Мальса
16
Мелеро
16
Рочина
19
де Фрутос
9
Марти
10
Гарсия
22
Карлос
22
Карлос
10
Гарсия
10
Онтиверос
30
Эскриче
30
Эскриче
10
Онтиверос
7
Феррейро
17
Гомес
17
Гомес
7
Феррейро
17
Рико
8
Думбия
8
Думбия
17
Рико
30
Оказаки
17
Мир
17
Мир
30
Оказаки
23
Коке
17
Сон
17
Сон
23
Коке
11
Мальса
99
Гомес
99
Гомес
11
Мальса
16
Мелеро
22
Радойя
22
Радойя
16
Мелеро
19
де Фрутос
25
Моралес
25
Моралес
19
де Фрутос
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
Остались в запасе
Уэска
Леванте
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
25
Дани Карденас
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
1
Коке Вегас
ВР
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Андрес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
Остались в запасе
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
25
Дани Карденас
ВР
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
1
Коке Вегас
ВР
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Уэска - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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