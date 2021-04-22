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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Уэска
Атлетико - Уэска: обзор матча 22 апреля 2021
Атлетико
22.04.2021, четверг, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Уэска
39'
А. Корреа
81'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Уэска
Замена
Витоло
️️️️
Р. Лоди
87'
Замена
А. Фелипе
️️️️
С. Ньигес
87'
85'
Замена
П. Лопес
️️️️
С. Гомес
85'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
П. Инсуа
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Корреа
84'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Я. Карраско
84'
Желтая карточка
С. Ньигес
83'
ГОЛ! 2:0!
Я. Карраско
Пас отдал
М. Льоренте
81'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Эррера
76'
Желтая карточка
Х. Хименес
65'
63'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Р. Мир
63'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
С. Оказаки
63'
Замена
Х. Галан
️️️️
П. Москера
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
М. Льоренте
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Янник Карраско
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-4-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
20
Хименес
2
Триппьер
14
Льоренте
16
Эррера
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
4-1-2-3
25
Фернандес
22
Сиовас
44
Инсуа
5
Пулидо
17
Гомес
8
Думбия
5
Москера
17
Рико
30
Оказаки
17
Мир
30
Эскриче
8
Ньигес
18
Фелипе
18
Фелипе
8
Ньигес
10
Корреа
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Корреа
10
Карраско
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Карраско
6
Лоди
7
Витоло
7
Витоло
6
Лоди
16
Эррера
9
Дембеле
9
Дембеле
16
Эррера
5
Москера
22
Галан
22
Галан
5
Москера
17
Гомес
19
Лопес
19
Лопес
17
Гомес
44
Инсуа
10
Гарсия
10
Гарсия
44
Инсуа
30
Оказаки
7
Феррейро
7
Феррейро
30
Оказаки
17
Мир
19
Рамирес
19
Рамирес
17
Мир
Остались в запасе
Атлетико
Уэска
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Атлетико - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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