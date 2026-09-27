Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Фелипе Авенатти - статистика

Бостон Ривер
26 апреля 1993 (33), Монтевидео
#20 | Нападающий
196 см | 86 кг
Уругвай | Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Пеньяроль
1 : 1
27.09.2026
Бостон Ривер
Был в запасе
Уругвай. Примера, 7 тур
Бостон Ривер
1 : 2
19.09.2026
Прогресо
46' - 90'
Уругвай. Примера, 6 тур
Расинг М
3 : 2
12.09.2026
Бостон Ривер
46' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Ливерпуль
1 : 0
07.09.2026
Бостон Ривер
79' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кортрейк
32
3
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Шарлеруа
3 : 1
11.05.2024
Кортрейк
67' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
59' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Кортрейк
1 : 2
14.04.2024
Шарлеруа
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Эйпен
1 : 1
07.04.2024
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
0 : 1
16.03.2024
Кортрейк
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Кортрейк
0 : 1
09.03.2024
Антверпен
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Кортрейк
3 : 2
03.03.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Мехелен
3 : 0
24.02.2024
Кортрейк
58' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Кортрейк
1 : 3
18.02.2024
Юнион СЖ
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.02.2024
Кортрейк
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Кортрейк
1 : 0
03.02.2024
Шарлеруа
1' - 89'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Кортрейк
0 : 0
27.01.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Стандард
0 : 1
20.01.2024
Кортрейк
1' - 65'
45'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Кортрейк
0 : 2
26.12.2023
Гент
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
20.12.2023
Кортрейк
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Генк
4 : 0
17.12.2023
Кортрейк
1' - 61'
45'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Кортрейк
1 : 2
08.12.2023
Вестерло
55' - 90'
65'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Эйпен
1 : 1
02.12.2023
Кортрейк
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Кортрейк
0 : 3
26.11.2023
Мехелен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Юнион СЖ
3 : 0
12.11.2023
Кортрейк
62' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
04.11.2023
Кортрейк
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 3
29.10.2023
Генк
1' - 65'
20'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Кортрейк
1 : 0
21.10.2023
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Вестерло
1 : 0
07.10.2023
Кортрейк
1' - 69'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Шарлеруа
1 : 0
23.09.2023
Кортрейк
1' - 59'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
2 : 2
17.09.2023
Андерлехт
1' - 90'
57'
41'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
01.09.2023
Кортрейк
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Кортрейк
1 : 2
20.08.2023
Эйпен
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Кортрейк
0 : 1
06.08.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Гент
3 : 2
30.07.2023
Кортрейк
1' - 90'
86'
39'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+