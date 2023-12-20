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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Кортрейк
Серкль Брюгге - Кортрейк: обзор матча 20 декабря 2023
Серкль Брюгге
20.12.2023, среда, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Кортрейк
45+1'
Т. Сомерс
47'
К. Данке
55'
А. Минда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Кортрейк
90'
+1
Желтая карточка
М. Мампасси
84'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
И. Дэвис
Замена
С. Мянго
️️️️
Б. Попович
82'
Замена
N. De Wilde
️️️️
А. Минда
81'
77'
Замена
Л. Аудор
️️️️
А. Сиссако
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
76'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Я. Гбоу
65'
62'
Замена
А. Майтен
️️️️
М. Бруно
57'
Желтая карточка
А. Сиссако
ГОЛ! 3:0!
А. Минда
Пас отдал
Я. Гбоу
55'
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
Пас отдал
Я. Гбоу
47'
ГОЛ! 1:0!
Т. Сомерс
45'
+1
30'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
27
Алан Минда
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
17
Массимо Бруно
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
4-1-2-2-2
2
Даланд
5
Попович
20
41
Сике
28
ван дер Брюгген
27
Минда
80
Лемарешаль
24
Сомерс
34
Гбоу
17
9
Данке
2-2-1-3-2
23
Ванденберге
44
Силва
23
Мампасси
8
Сиссако
55
Кана
9
Ожо
17
Бруно
39
Дэвис
14
Де Неве
9
Эль-Идрисси
16
Радованович
5
Попович
13
Мянго
13
Мянго
5
Попович
27
Минда
27
27
27
Минда
34
Гбоу
11
Олаигбе
11
Олаигбе
34
Гбоу
8
Сиссако
62
Аудор
62
Аудор
8
Сиссако
17
Бруно
77
Майтен
77
Майтен
17
Бруно
39
Дэвис
20
Авенатти
20
Авенатти
39
Дэвис
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Кортрейк
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Серкль Брюгге - Кортрейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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