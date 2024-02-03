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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Шарлеруа
Кортрейк - Шарлеруа: обзор матча 03 февраля 2024
Кортрейк
03.02.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
45'
И. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Шарлеруа
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Ф. Авенатти
89'
88'
Замена
А. Бернье
️️️️
В. Драгснес
Замена
М. Мампасси
️️️️
Н. Мехсату
83'
Замена
J. Afolabi
️️️️
И. Дэвис
71'
Замена
К. Малинов
️️️️
М. Бруно
71'
Желтая карточка
А. Кадри
69'
65'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
61'
Замена
Н. Штулич
️️️️
П. Гуягон
61'
Замена
Н. Бенбуали
️️️️
И. Мбенза
46'
Замена
Э. Камара
️️️️
Р. Мориока
ГОЛ! 1:0!
И. Дэвис
Пас отдал
А. Кадри
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
22
Ryotaro Tsunoda
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
17
Массимо Бруно
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Пирар
13
Фудзи
44
Силва
22
8
Мехсату
8
Сиссако
9
Ожо
39
Дэвис
37
Кадри
17
Бруно
20
Авенатти
3-1-2-3-1
1
Патро
2
Ван Клемпут
25
Андреу
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
2
Петрис
7
Мбенза
38
Хейманс
8
Гуягон
88
Мориока
17
8
Мехсату
23
Мампасси
23
Мампасси
8
Мехсату
17
Бруно
33
Малинов
33
Малинов
17
Бруно
39
Дэвис
18
18
39
Дэвис
20
Авенатти
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
20
Авенатти
88
Мориока
22
Камара
22
Камара
88
Мориока
20
Драгснес
17
Бернье
17
Бернье
20
Драгснес
7
Мбенза
12
Бенбуали
12
Бенбуали
7
Мбенза
8
Гуягон
9
Штулич
9
Штулич
8
Гуягон
Остались в запасе
Кортрейк
Шарлеруа
23
Том Ванденберге
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
14
Дион Де Неве
ЛВ
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
14
Дион Де Неве
ЛВ
76
Djiby Seck
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Кортрейк - Шарлеруа
1
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
20
Офсайды
1
3
Количество передач
367
466
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.59
0.52
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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