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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Кортрейк
Шарлеруа - Кортрейк: обзор матча 23 сентября 2023
Шарлеруа
23.09.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кортрейк
32'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Кортрейк
90'
+3
Желтая карточка
М. Бруно
Замена
А. Требель
️️️️
М. Илаймахаритра
90'
+3
Желтая карточка
С. Андреу
86'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
И. Мбенза
80'
79'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Майтен
72'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Эль-Идрисси
Замена
Ю. Баджи
️️️️
П. Гуягон
72'
60'
Замена
А. Майтен
️️️️
Л. Аудор
59'
Замена
И. Дэвис
️️️️
Ф. Авенатти
Желтая карточка
А. Зорган
53'
ГОЛ! 1:0!
И. Мбенза
Пас отдал
М. Илаймахаритра
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
42
Thomas Lutte
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
17
Массимо Бруно
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
4-1-4-1
12
Коффи
20
Драгснес
25
Андреу
25
Марк
5
Багер
23
Илаймахаритра
8
Зорган
8
Гуягон
7
Мбенза
21
Рогель
98
Даббаг
2-1-2-2-3
23
Ванденберге
44
Силва
23
Мампасси
8
Сиссако
9
Ожо
62
Аудор
37
Кадри
14
Де Неве
20
Авенатти
16
Радованович
9
Эль-Идрисси
23
Илаймахаритра
16
Требель
16
Требель
23
Илаймахаритра
7
Мбенза
38
Хейманс
38
Хейманс
7
Мбенза
8
Гуягон
20
Баджи
20
Баджи
8
Гуягон
Майтен
17
Бруно
17
Бруно
Майтен
62
Аудор
77
Майтен
77
Майтен
62
Аудор
9
Эль-Идрисси
11
Мбайо
11
Мбайо
9
Эль-Идрисси
20
Авенатти
39
Дэвис
39
Дэвис
20
Авенатти
Остались в запасе
Шарлеруа
Кортрейк
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
42
Thomas Lutte
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
42
Thomas Lutte
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Шарлеруа - Кортрейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
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3 : 0
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