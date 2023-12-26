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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Гент
Кортрейк - Гент: обзор матча 26 декабря 2023
Кортрейк
26.12.2023, вторник, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Гент
6'
Т. Тиссудали
55'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Гент
78'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Хонг
77'
Замена
Д. Орбан
️️️️
У. Кюйперс
Замена
Д. Де Неве
️️️️
О. Ожо
69'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
А. Сиссако
68'
Замена
К. Малинов
️️️️
Л. Аудор
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
Т. Тиссудали
Желтая карточка
А. Радованович
42'
35'
Желтая карточка
У. Кюйперс
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
76
Djiby Seck
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Гент
4
Брам Лагэ
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Ванденберге
23
Мампасси
44
Силва
8
Мехсату
8
Сиссако
55
Кана
9
Ожо
62
Аудор
37
Кадри
39
Дэвис
16
Радованович
3-4-2-1
33
Руф
27
Кандусс
4
Ватанабе
33
Торунарига
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
39
Фофана
9
Тиссудали
99
Кюйперс
62
Аудор
33
Малинов
33
Малинов
62
Аудор
9
Ожо
14
Де Неве
14
Де Неве
9
Ожо
8
Сиссако
20
Авенатти
20
Авенатти
8
Сиссако
20
Хонг
18
Геркенс
18
Геркенс
20
Хонг
99
Кюйперс
99
Орбан
99
Орбан
99
Кюйперс
Остались в запасе
Кортрейк
Гент
21
Люка Пирар
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
4
Брам Лагэ
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
77
Алекс Майтен
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
76
Djiby Seck
ЦФ
Остались в запасе
4
Брам Лагэ
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Кортрейк - Гент
1
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
10
Офсайды
0
1
Количество передач
306
729
Сейвы
7
1
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.17
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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