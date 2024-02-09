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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Кортрейк
Сент-Труйден - Кортрейк: обзор матча 09 февраля 2024
Сент-Труйден
09.02.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кортрейк
40'
Х. Фудзи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Кортрейк
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Ж. Чима Фудзита
90'
+4
87'
Желтая карточка
Ж. Силва
83'
Желтая карточка
А. Сиссако
81'
Замена
J. Afolabi
️️️️
Н. Мехсату
Замена
Ф. Кайя
️️️️
К. Захиролеслам
79'
Замена
J. Barnes
️️️️
А. Койта
79'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Я. Стекерс
78'
62'
Замена
О. Ожо
️️️️
И. Фоссум
62'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Ф. Авенатти
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Фудзи
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
22
Ryotaro Tsunoda
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
39
Исаак Дэвис
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Кортрейк
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Сузуки
17
Бока
31
Годо
20
Ван Хелден
6
Сметс
60
Ванвесемаэль
16
Фудзита
17
Делорж
11
Койта
14
Стекерс
18
Захиролеслам
4-1-1-3-1
21
Пирар
8
Мехсату
44
Силва
22
13
Фудзи
8
Сиссако
8
Фоссум
39
Дэвис
17
Бруно
14
Де Неве
20
Авенатти
14
Стекерс
20
Ямамото
20
Ямамото
14
Стекерс
16
Фудзита
14
Дюмонт
14
Дюмонт
16
Фудзита
18
Захиролеслам
14
Кайя
14
Кайя
18
Захиролеслам
11
Койта
23
23
11
Койта
8
Фоссум
9
Ожо
9
Ожо
8
Фоссум
8
Мехсату
18
18
8
Мехсату
20
Авенатти
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
20
Авенатти
Остались в запасе
Сент-Труйден
Кортрейк
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Сент-Труйден - Кортрейк
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
12
Офсайды
3
1
Количество передач
572
368
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.78
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Штайен
Новости команд
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