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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Оуд-Хеверли
Кортрейк - Оуд-Хеверли: обзор матча 27 января 2024
Кортрейк
27.01.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
Ф. Авенатти
90'
+2
Желтая карточка
Х. Фудзи
90'
+2
Желтая карточка
J. Afolabi
90'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Сиссако
86'
85'
Замена
Н. Нсинги
️️️️
Ю. Мазиз
70'
Замена
Й. Дом
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
J. Afolabi
️️️️
И. Дэвис
67'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
О. Ожо
67'
60'
Замена
N. Opoku
️️️️
М. Мертенс
59'
Замена
️️️️
К. Н'Дри
56'
Желтая карточка
Э. Банзузи
Замена
К. Малинов
️️️️
М. Кана
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
22
Ryotaro Tsunoda
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
76
Djiby Seck
ЦФ
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Оуд-Хеверли
4
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
20
Ричи Саградо
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
4-2-1-2-1
21
Пирар
22
13
Фудзи
44
Силва
8
Мехсату
8
Сиссако
55
Кана
9
Ожо
37
Кадри
39
Дэвис
20
Авенатти
4-2-2-2
1
Лейсен
28
Плетинкс
16
Рикка
3
Шингтьен
3
Мигель
6
Банзузи
88
Мазиз
11
Н'Дри
33
Мертенс
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
55
Кана
33
Малинов
33
Малинов
55
Кана
9
Ожо
14
Де Неве
14
Де Неве
9
Ожо
8
Сиссако
17
Бруно
17
Бруно
8
Сиссако
39
Дэвис
18
18
39
Дэвис
23
Торстейнссон
6
Дом
6
Дом
23
Торстейнссон
88
Мазиз
9
Нсинги
9
Нсинги
88
Мазиз
33
Мертенс
17
17
33
Мертенс
Остались в запасе
Кортрейк
Оуд-Хеверли
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
76
Djiby Seck
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
4
Раз Шломо
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ЦП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
76
Djiby Seck
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
4
Раз Шломо
ЦЗ
20
Ричи Саградо
ЦП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Кортрейк - Оуд-Хеверли
3
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
14
Офсайды
4
5
Количество передач
360
377
Сейвы
2
3
Точность передач %
72
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.36
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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