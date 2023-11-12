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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Кортрейк
Юнион СЖ - Кортрейк: обзор матча 12 ноября 2023
Юнион СЖ
12.11.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Кортрейк
45'
К. Родригес
45+4'
К. Родригес
54'
Л. Лапуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Кортрейк
Замена
К. Мак Аллистер
️️️️
К. Терхо
82'
82'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
О. Ожо
76'
Замена
А. Сиссако
️️️️
А. Кадри
Замена
Х. Теклаб
️️️️
Л. Лапуссен
66'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
К. Родригес
65'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Л. Амани
65'
63'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Майтен
62'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Эль-Идрисси
62'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Энен
ГОЛ! 3:0!
Л. Лапуссен
Пас отдал
К. Пуэртас
54'
ГОЛ! 2:0!
К. Родригес
Пас отдал
К. Пуэртас
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
45'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
36'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
23'
Желтая карточка
Ф. Лейсен
14'
6'
Желтая карточка
А. Кадри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
(К)
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Юнион СЖ
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
17
Массимо Бруно
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
3-1-3-2-1
49
Морис
26
Сайкс
16
Лейсен
28
Мачида
34
Ванхутте
10
Амани
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
17
Терхо
13
Родригес
3-1-1-3-2
23
Ванденберге
8
Мехсату
44
Силва
23
Мампасси
55
Кана
9
Ожо
77
Майтен
37
Кадри
14
Де Неве
8
Энен
9
Эль-Идрисси
17
Терхо
5
Мак Аллистер
5
Мак Аллистер
17
Терхо
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
94
Лапуссен
11
Теклаб
11
Теклаб
94
Лапуссен
13
Родригес
10
Эккерт
10
Эккерт
13
Родригес
10
Амани
7
7
10
Амани
37
Кадри
8
Сиссако
8
Сиссако
37
Кадри
77
Майтен
17
Бруно
17
Бруно
77
Майтен
9
Ожо
11
Мбайо
11
Мбайо
9
Ожо
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
8
Энен
20
Авенатти
20
Авенатти
8
Энен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Кортрейк
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
34
Максим Венссенс
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Юнион СЖ - Кортрейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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