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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Кортрейк
Стандард - Кортрейк: обзор матча 20 января 2024
Стандард
20.01.2024, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Кортрейк
45'
Ф. Авенатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Кортрейк
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Фосси
77'
Замена
Н. Огайо
️️️️
К. Соуа
77'
Замена
Р. Мандл
️️️️
М. Дженепо
77'
75'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
И. Дэвис
75'
Замена
К. Малинов
️️️️
А. Кадри
65'
Замена
J. Afolabi
️️️️
Ф. Авенатти
Замена
С. Перица
️️️️
В. Канга
55'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Авенатти
34'
Желтая карточка
М. Кана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Стандард
29
Дан Диркс
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
61
Джихан Чанак
АП
14
Ромейн Мандл
ПВ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Кортрейк
77
Tristen Alliet
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
3-4-2-1
16
Бодар
13
Ванхесден
4
13
Фосси
21
Прайс
21
Баликвиша
34
Лайфис
80
12
Дженепо
14
Соуа
9
Канга
4-2-1-2-1
21
Пирар
8
Мехсату
44
Силва
13
Фудзи
23
Мампасси
8
Сиссако
55
Кана
9
Ожо
39
Дэвис
37
Кадри
20
Авенатти
13
Фосси
61
Чанак
61
Чанак
13
Фосси
12
Дженепо
14
Мандл
14
Мандл
12
Дженепо
9
Канга
18
Перица
18
Перица
9
Канга
14
Соуа
39
Огайо
39
Огайо
14
Соуа
37
Кадри
33
Малинов
33
Малинов
37
Кадри
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
20
Авенатти
18
18
20
Авенатти
Остались в запасе
Стандард
Кортрейк
29
Дан Диркс
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
77
Tristen Alliet
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
14
Дион Де Неве
ЛВ
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Остались в запасе
77
Tristen Alliet
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
14
Дион Де Неве
ЛВ
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Стандард - Кортрейк
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
13
Офсайды
5
1
Количество передач
625
327
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.42
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Кортрейк
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2023.01.18 11:57
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27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
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