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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Мехелен
Кортрейк - Мехелен: обзор матча 26 ноября 2023
Кортрейк
26.11.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Мехелен
6'
Н. Бассет
16'
Р. Скофс
79'
К. Мрабти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Мехелен
Желтая карточка
А. Майтен
90'
+3
90'
+2
Замена
Н. Мукау
️️️️
М. Конате
Желтая карточка
О. Ожо
89'
80'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Ж. Хайреманс
80'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
К. Мрабти
79'
ГОЛ! 0:3!
К. Мрабти
Пас отдал
Й. Маледе
Замена
А. Майтен
️️️️
М. Бруно
76'
Замена
Н. Мехсату
️️️️
М. Мампасси
76'
68'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Н. Бассет
67'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
J. Vanlerberghe
54'
Желтая карточка
М. Конате
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
И. Дэвис
46'
16'
ГОЛ! 0:2!
Р. Скофс
10'
Желтая карточка
Д. Фулон
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бассет
Пас отдал
Р. Скофс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
(К)
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
9
Норман Бассет
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Мехелен
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
3-1-3-3
23
Ванденберге
23
Мампасси
44
Силва
2
Алебиосу
55
Кана
33
Малинов
9
Ожо
17
Бруно
14
Де Неве
37
Кадри
39
Дэвис
3-3-1-1-2
1
4
Бейтс
33
30
14
Уолш
8
Конате
5
Фулон
17
Скофс
11
Хайреманс
28
Мрабти
9
Бассет
23
Мампасси
8
Мехсату
8
Мехсату
23
Мампасси
17
Бруно
77
Майтен
77
Майтен
17
Бруно
39
Дэвис
20
Авенатти
20
Авенатти
39
Дэвис
8
Конате
17
Мукау
17
Мукау
8
Конате
28
Мрабти
11
Бафдили
11
Бафдили
28
Мрабти
11
Хайреманс
14
Пфлюке
14
Пфлюке
11
Хайреманс
30
6
6
30
9
Бассет
14
Маледе
14
Маледе
9
Бассет
Остались в запасе
Кортрейк
Мехелен
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
29
Билл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Кортрейк - Мехелен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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