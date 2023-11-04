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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Кортрейк
РВДМ Брюссель - Кортрейк: обзор матча 04 ноября 2023
РВДМ Брюссель
04.11.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
24'
И. Камара
16'
О. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Кортрейк
88'
Желтая карточка
К. Малинов
82'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Н. Мехсату
72'
Замена
А. Сиссако
️️️️
А. Майтен
Замена
К. Мерсье
️️️️
R.
69'
Замена
S. Abe
️️️️
Ж. Рен-Аделед
68'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Д. Эри
68'
65'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
И. Дэвис
65'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Энен
Желтая карточка
П. Двомо
41'
Желтая карточка
Д. Эри
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Камара
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Ожо
Желтая карточка
L. Segovia
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
7
Илай Камара
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
30
Фелипе Абнер
ЦФ
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
27
Rikelmi
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
37
Абделькахар Кадри
(К)
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
13
Shuto Abe
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Niklo Dailly
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
11
Дилан Мбайо
ЛВ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
17
Массимо Бруно
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
3-3-5
44
4
Клаус
7
Камара
8
Да Силва
11
Рен-Аделед
14
Двомо
33
27
29
Гейе
19
Эри
30
Абнер
3-1-2-3-1
23
Ванденберге
8
Мехсату
23
Мампасси
44
Силва
55
Кана
9
Ожо
33
Малинов
39
Дэвис
37
Кадри
77
Майтен
8
Энен
19
Эри
5
Сиссако
5
Сиссако
19
Эри
11
Рен-Аделед
13
13
11
Рен-Аделед
27
30
Мерсье
30
Мерсье
27
77
Майтен
8
Сиссако
8
Сиссако
77
Майтен
8
Энен
14
Де Неве
14
Де Неве
8
Энен
8
Мехсату
20
Авенатти
20
Авенатти
8
Мехсату
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Кортрейк
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
11
Niklo Dailly
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
21
Люка Пирар
ВР
17
Массимо Бруно
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
11
Niklo Dailly
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
17
Массимо Бруно
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча РВДМ Брюссель - Кортрейк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Edmond Machtens Stadium, Brussels
Новости команд
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РВДМ Брюссель
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